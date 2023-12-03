خبراء إسرائيليون يؤكدون ان حماس لا تزال بعيدة عن الانكسار، والبنتاغون لا يستبعد هزيمة إسرائيل الاستراتيجية بقطاع غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:21
بعد اقتحام منزل خطيب الأقصى.. جماعة “حراس المعبد” المتطرفة تهدد بطرد طاقم الوصاية الأردني “النازي” المشرف على المسجد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني