الاحتلال يعتقل تسعة شبان من بلدة بيت ريما شمال رام الله

رام الله 3-12-2023 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تسعة مواطنين، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بينهم ثلاثة معتقلين محررين.

وأفادت مصادر أمنية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: المحرر مجدي منير الريماوي، والمحرر أنس حسن البرغوثي، والمحرر مؤيد خالد البرغوثي، وعبد اللطيف عبد السلام الريماوي، وعلي فادي عقل، وأمجد وليد البرغوثي، وماهر كمال الريماوي، وتيم فايز الريماوي، وثائر عادل الأسمر.

وأفادت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين، وأغلقت المدخل الرئيسي للبلدة.