خبراء إسرائيليون يؤكدون ان حماس لا تزال بعيدة عن الانكسار، والبنتاغون لا يستبعد هزيمة إسرائيل الاستراتيجية بقطاع غزة
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جرينتش+2 02:35
الاحتلال يعتقل تسعة شبان من بلدة بيت ريما شمال رام الله
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