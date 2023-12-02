داعياً العدو الى إعادة حساباته.. ماكرون: إذا كانت إسرائيل تعتزم تدمير حركة "حماس"، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات
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جرينتش+2 11:30
كتائب القسام تبث، اليوم السبت، مشاهد مذهلة لاشتباكات مع قوات العدو، وتدمير آلياته في بيت حانون شمال قطاع غزة/ شاهدوا
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