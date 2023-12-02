كتائب القسام تبث، اليوم السبت، مشاهد مذهلة لاشتباكات مع قوات العدو، وتدمير آلياته في بيت حانون شمال قطاع غزة/ شاهدوا

بثت كتائب الشهيد عزالدين القسام، مساء اليوم السبت، مشاهد اشتباكات بين مجاهديها وقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقد تضمنت المشاهد استهداف قوات راجلة ومتمركزة في المباني إضافة إلى دبابات وآليات عسكرية.

وتاليا موجز عمليات القسام ليوم السبت:

كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو شرق مغتصبة “ماغين” برشقة صاروخية

كتائب القسام تقصف موقع “كيسوفيم” وكيبوتس “نيريم” و”العين الثالثة” برشقات صاروخية

كتائب القسام تقصف “عسقلان” برشقة صاروخية

كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو في “زكيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

كتائب القسام تقصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

تمكن مجاهدو القسام منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم من استهداف دبابة صهيونية بعبوة “شواظ” ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل، كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة “الياسين 105″، واستهدفوا منزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وذلك في منطقة الشيخ رضوان.

كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو في منطقة “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، ويستهدفونهم بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة، ويؤكدون إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح

مجاهدو القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ 4 قذائف مضادة للأفراد

كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وتحقق فيه إصابة مباشرة

كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو في موقع “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف “الياسين 105”

تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني شمال مدينة غزة وأصابوه إصابة مباشرة

مشاهد من التحام مجاهدي كتائب القسام مع آليات وجنود العدو في بيت حانون شمال قطاع #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/RoiLpylAnW — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 2, 2023