أول تحرّك على الجبهة الشمالية بعد الهدنة المؤقتة.. حزب الله يعلن، مساء اليوم الجمعة، استهداف عدة موقع لجنود العدو
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جرينتش+2 09:23
وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.. إسرائيل تخطط لاغتيال قادة حماس بالخارج، خصوصاً في قطر وتركيا ولبنان
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