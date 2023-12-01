كندة علوش تقيم معرض «علشانك يا فلسطين» وتتبرع بعائده لغزة

أعلنت الفنانة كندة علوش، اليوم الخميس، عن إقامة معرض لعرض الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين، للتبرع بعائده لصالح أهل فلسطين.

وكتبت علوش عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”: “تضامناً مع أھلنا في غزة، وتقدیماً للدعم المادي والمعنوي لھم في محنتھم، قرر مجموعة كبیرة من الفنانین المصریین التبرع بإقامة معرض “علشانك یافلسطین” للتعبیر عن ھذا التضامن، من خلال تواجدھم وعرض أعمالھم وإنتاجھم الفني، وسوف یتم التبرع بدخل المعرض لنجدة أھل غزة”.

وتابعت، “كل المصریین مدعوون للمشاركة في ھذا المعرض والوقوف صفاً واحداً بجوار إخواتنا في غزة”.

يذكر أنه منذ حدوث “طوفان الأقصي” يوم 7 أكتوبر الماضي، وتحرص الفنانة كندة علوش بشكل دائم على دعم القضية الفلسطينية، عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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