آلاف الأردنيين يشاركون، عقب صلاة الجمعة في عمان اليوم، بمسيرة شعبية غاضبة تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة
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كندة علوش تقيم معرض «علشانك يا فلسطين» وتتبرع بعائده لغزة
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