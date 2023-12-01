آلاف الأردنيين يشاركون، عقب صلاة الجمعة في عمان اليوم، بمسيرة شعبية غاضبة تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة
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جرينتش+2 05:36
توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد انتهاء الهدنة
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