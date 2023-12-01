بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة.. شهداء وجرحى في قصف لطائرات العدو ومدفعيته على عدة مناطق بقطاع غزة/ فيديو

غزة 1-12-2023 وفا- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.

وقال مراسلنا إن طفلتين رضيعتين من عائلتي البلتاجي ولولو استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضاف أن نحو 20 جريحا وصلوا إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال المتواصل على عدة أحياء من مدينة غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حسين غرب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأفاد بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع ، كذلك أُعلن عن استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.

وقال مراسلنا إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت المدفعية شرق المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع.

وأشار مراسلنا إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة أبو اسكندر شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت منزلا لعائلة العجلة في منطقة عصقولة بحي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة إمرأتين وطفلين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب القطاع، فيما قصفت زوارق ومدفعية الاحتلال بشكل عشوائي سواحل مدينة غزة والنصيرات والزوايدة ومناطق شمال غرب غزة والمناطق الشرقية والغربية لوسط القطاع.

كذلك، استهدف قصف إسرائيلي شقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عشوائي على غالبية أحياء مدينة غزة والشمال والوسطى، فيما شهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع عدة غارات.

كذلك، استهدفت طائرات الاحتلال بعدة غارات عنيفة مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وأضاف مراسلنا أن سماء قطاع غزة يشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وأفرجت سلطات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة عن 63 معتقلة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة أكثر من 260 مواطنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وهكذا فقد دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 56 تواليًا، بتجدد الغارات والقصف الإسرائيلي – صباح اليوم الجمعة- مع انتهاء التهدئة الإنسانية المؤقتة التي استمرت سبعة أيام، وسط مطالبات بوقف شامل لحرب الإبادة الجماعية الصهيونية.

فقبل دقائق من حلول الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة حلقت طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاعية في سماء قطاع غزة، وبدأت تسمع اصوات انفجارات تبين أنها ناجمة عن غارات قصف إسرائيلي.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت إذاعة الاحتلال: إن الطائرات الإسرائيلية بدأت في قصف جميع أنحاء قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح ونقل 4 شهداء وعشرات الإصابات.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت شرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبدأ عشرات آلاف المواطنين الذين عادوا لمنازلهم خلال أيام الهدنة إلى مراكز الإيواء وسط حالة من القلق من تطورات الأمور.

الآن انتشال طفل مصاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ونقله للمستشفى pic.twitter.com/zGmtnETNqZ — رضوان الأخرس (@rdooan) December 1, 2023

#جاك_العلم

المتحدث العسكري

الاسرائيلي يعلن عودة

الحرب في #غزة وتجدد

الاشتباكات بين حماس وجيش الاحتلال pic.twitter.com/G5SIcPrqYR — عبدالرزاق الشايجي (@DrAlshayji) December 1, 2023