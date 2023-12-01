بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة.. شهداء وجرحى في قصف لطائرات العدو ومدفعيته على عدة مناطق بقطاع غزة/ فيديو
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الحرب على غزة تُعِيدُ القضية الفلسطينية إلى أجندة الشعوب المغاربية
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