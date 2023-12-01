أول تحرّك على الجبهة الشمالية بعد الهدنة المؤقتة.. حزب الله يعلن، مساء اليوم الجمعة، استهداف عدة موقع لجنود العدو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:43
أول تحرّك على الجبهة الشمالية بعد الهدنة المؤقتة.. حزب الله يعلن، مساء اليوم الجمعة، استهداف عدة موقع لجنود العدو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني