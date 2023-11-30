تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه 90 و95 للشهر المقبل



عمان – قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس تخفيض سعر بيع السولار ليصبح 750 فلساً للتر بدلاً من795 فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 915 فلساً للتر بدلاً من 925 فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1160 فلساً للتر بدلاً من 1165 فلساً للتر.

كما قررت اللجنة خلال خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الأول المقبل) تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون الأول المقبل عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر إسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة .

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر السولار بمقدار 45 فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 10 فلسات لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات للتر.

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