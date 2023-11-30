بعد الإفراج عنها.. عهد التميمي: الوضع سيئ لـ 10 معتقلات من غزة/ وفيديو

رام الله: قالت الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، فجر اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 10 سيدات من قطاع غزة “في وضع سيء للغاية”.

وعقب الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلية ضمن الدفعة السادس من عملية تبادل بين حركة “حماس” وتل أبيب، أضافت التميمي (23 عاما) إن “الفرحة منقوصة كثيرا بسبب المجازر التي ارتُكبت في قطاع غزة”.

وتابعت عهد: “تركنا خلفنا في السجون نحو 30 أسيرة، بينهن 10 من قطاع غزة، اعتقلن في العملية البرية الإسرائيلية مؤخرا (بدأت في 27 أكتوبر) ووضعهن سيء للغاية”.

وأوضحت أن “الوضع في السجن صعب للغاية، تنكيل يومي بالأسيرات، تُركن دون مياه ولا ملابس وينمن على الأرض ويتعرضن للضرب”.

ومضت قائلة إن “السلطات الإسرائيلية هددتني بوالدي (استهدافه) إذا تحدثت بأي شيء يحدث في السجن، رغم كل شيء نحن أقوى من الاحتلال، مستمرون حتى الحرية”.

وفي أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات إسرائيلية والد عهد من منزله في بلدة النبي صالح غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وما يزال في سجون الاحتلال.

ومنذ طفولتها تعرضت عهد للإصابة ثلاث مرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى إصابتها بكسر في يدها.

وفي عام 2017، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عهد وسجنتها لمدة 8 شهور، قبل أن يعاد اعتقالها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتسلمت عهد جائزة “حنظلة للشجاعة” عام 2012 من بلدية “باشاك شهير” في إسطنبول؛ لشجاعتها في تحدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتقت حينها برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته أمينة أردوغان.

الاسيرة المحرره عهد التميمي

تم اختطاف نساء من شوارع #غزة وترك اولادهم بالشوارع pic.twitter.com/wB539pORwz — Areej Allou 🔻 (@AreejJama) November 30, 2023