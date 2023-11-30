ابن زايد، حفيد يهود خيبر، يخون دماء غزة ويستضيف رئيس اسرائيل

مصرع 3 الصهاينة في عملية إطلاق نار بمستوطنة راموت في القدس، صباح اليوم الخميس.. واستشهاد المنفذين/ فيديو
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