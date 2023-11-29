وفقاً لاستطلاع نظمه مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية.. 95% من الأردنيين يؤيدون “حماس” في عملية “طوفان الأقصى”

عمّان – أطلق مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أظهر فيه أن “أغلبية الأردنيين يؤيدون ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فيما سمته عملية طوفان الأقصى”.

ونُفذت الدراسة الاستطلاعية في الفترة ما بين 13 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وشملت عينة من المواطنين في المجتمع الأردني وأخرى من الخبراء، وشارك في تنفيذها 42 باحثا ومشرفا، حيث تم اختيار العينة من 150 موقعا تغطي محافظات المملكة.

وأيد غالبية الأردنيين بنسبة 95%، هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” المفاجئ على الاحتلال، في حين قال نحو 5% من عينتي المواطنين والخبراء إنهم لا يؤيدون ما قامت به الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعتبر 72% من الأردنيين أن وصف “الإبادة الجماعية” هو الأقرب لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين تعتقد الغالبية العظمى (91%) أن الاحتلال سيفشل في تهجير الغزيين من القطاع إلى مصر، كما اعتبر الغالبية أن استمرار “حماس” في السيطرة على غزة هو السيناريو الأكثر ترجيحا.

وعن أولويات الاحتلال في الحرب على غزة، قال 44% إن الهدف هو إضعاف حركة “حماس” بحيث لا تشكل تهديدا مستقبليا، في حين يعتقد 35% أن هدف الاحتلال هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأسفر العدوان على غزة بقيام أكثر من ثلث الأردنيين بتغييرات في أولويات الإنفاق، بسبب الظروف الحالية، في حين اعتبر 91% من الخبراء أن الأحداث في غزة ستؤثر في الأوضاع الاقتصادية في الأردن. كما يعتقد نصف الأردنيين تقريبا من عينتي المواطنين والخبراء أن ما يحدث في غزة سيؤثر أيضا في الأوضاع السياسية.

وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الأردنيين يتابعون ما يحدث في غزة، حيث تم اعتماد مصدرين أساسيين للحصول على المعلومات المتعلقة بالأحداث، وهما مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفاز بنسبة شبه متساوية.

وتصدرت قناة الجزيرة أعلى نسبة مشاهدة بين الأردنيين لما يحدث في فلسطين بنسبة 70% تليها قنوات محلية أردنية، إذ جاءت قناة رؤيا الخاصة ثانيا بنسبة 13% ثم قناة الخدمة العامة “المملكة” و”التلفزيون الأردني” الحكومي بنسب 5% و4% على التوالي، وجاءت قناة “العربية” السعودية أخيرا بنسبة 1.8%.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 93% يشاركون في المقاطعة الاقتصادية لمنتجات أميركية وإسرائيلية، وتوجه معظمهم إلى منتجات وطنية محلية الصنع كبديل عن المنتجات التي تمت مقاطعتها حيث تشكل المنتجات الأميركية 60% من هذه المنتجات المقاطعة تليها منتجات إسرائيل بنسبة 26%.

وعبّرت نسبة 99% عن عدم الرضا عن موقف الولايات المتحدة من العدوان على غزة مقابل 89% غير راضين عن الموقف الروسي والصيني و75% غير راضين عن الموقف التركي.

كما قال ما نسبته 88% من الأردنيين إنهم “غير راضين” عن مخرجات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية “الرياض”، واعتبر نحو 80% أن الاحتلال لن يلتزم بأي من قرارات ومخرجات القمة.