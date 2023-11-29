إعصار يهز مخابرات أمريكا (سي آي أي) بعدما نشرت مسؤولة كبيرة في الوكالة صورة لشاب يلوح بالعلم الفلسطيني
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جرينتش+2 11:53
بالتعاون مع الأونروا.. ارسال طائرة مساعدات طبية أردنية إلى غزة
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