إعصار يهز مخابرات أمريكا (سي آي أي) بعدما نشرت مسؤولة كبيرة في الوكالة صورة لشاب يلوح بالعلم الفلسطيني
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الناتو يفتتح مكتباً له في عمّان لتعزيز الشراكة مع والأردن
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