المواجهات تتواصل بمختلف مدن الضفة، وفي المقدمة جنين بعدما أعلنها جيش العدو “منطقة عسكرية مغلقة”/ فيديو

الضفة الغربية – تتواصل الاشتباكات والمواجهات في عدة مدن في الضفة الغربية، اليوم الاربعاء، تصديًّا لقوات الاحتلال الصهيوني التي نفذت المزيد من الاقتحامات في وقت تواصل توغلها في جنين منذ أكثر من 11 ساعة.

ففي جنين، يواصل المقاومون في المدينة ومخيمها ومحيطهما التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومحيط مشفى جنين الحكومي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.

وذكر مصدر محلي أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، وسط انتشار لقناصتها على أسطح عدد من المباني وإطلاق صفارات الإنذار في المخيم والمدينة.

كما طوقت قوات الاحتلال أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة،

وسمعت أصوات انفجارات قوية ومتتالية في المخيم وحارة الدمج في محيطه، وتواترت أنباء عن استهداف قوات الاحتلال عدة منازل بإطلاق الصواريخ عن طريق المسيرات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن نقله عدد من الإصابات، جراء الاشتباكات المستمرة في جنين، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال فتشت إحدى سيارات الإسعاف ومنعت سيارات أخرى من الوصول إلى المصابين.

واوضح مدير الطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني أن الاشتباكات وأنشطة القناصة تعرقل عمل الفرق الطبية بجنين.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في جنين إن جيش الاحتلال يقتحم باحات المستشفيات في المدينة ويفرض حصارا عليها.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة جنين، تخللها إلقاء قنابل محلية الصنع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار عشوائيا صوب المواطنين، كما أطلقت القنابل المضيئة في أجواء مدينة ومخيم جنين، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على علو منخفض.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي، وأحد المنازل ونادت على شاب في المنزل لتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي بأن الاحتلال يمنع الأطباء في مستشفى جنين الحكومي من التعامل أو استقبال أي إصابة.

وقد أعلنت قوى المقاومة في جنين، عن تصديها لقوات الاحتلال المقتحمة لجنين، وخوضها اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال وإمطارهم بالرصاص والعبوات الناسفة.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا من عدة محاور وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت وسط أحد احيائه.

وأضافت المصادر، أن مواجهات ضارية تخللها إطلاق الاحتلال الرصاص الحي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال مخيم عسكر في فجر اليوم الاربعاء.

ومن جهة أخرى، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه السكان، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد الشقق في البلدة بحسب مصادر محلية. وكانت قوات من شرطة الاحتلال قد اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أحياء مما أسفر عن لاندلاع مواجهات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الثلاثاء، بلدات دورا والظاهرية، جنوب الخليل، وبيت عوا غربا.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا، وداهمت مناطق حنينية، المجنونة، المجور، وقرية خرسا.

كما اقتحمت قوات كبيرة بلدة الظاهرية، وداهمت مناطق دوما، المشروع، ووسط البلدة، كما داهمت عددا من المحال التجارية، واستولت على تسجيلات عدد من كاميرات المراقبة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا، وداهمت عدة أحياء فيها.

مصادر محلية: دخول قوات جديدة من جيش الاحتلال إلى جنين واستمرار الاشتباكات واستهداف الآليات بالعبوات pic.twitter.com/y6vUz5HmiM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 29, 2023

تغطية صحفية: قوة مشاة من جيش الاحتلال خلال اقتحام جنين والمخيم. pic.twitter.com/xrjhNMO9So — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 29, 2023

مصادر محلية: قوات الاحتلال تدفع بقوة إضافية نحو جنين ومخيمها. pic.twitter.com/HCuHTEuTo8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 29, 2023