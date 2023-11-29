العدو يعلن اغتيال محمد الزبيدي ووسام حنون القائدين البارزين في كتيبة جنين، بالإضافة للطفلين آدم الغول وباسل أبو الوفا/ فيديو

جنين – استشهد قائد كتيبة جنين، محمد الزبيدي، ووسام حنون، بالإضافة إلى الطفلين آدم سامر الغول (8 سنوات) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال اشتباكات مسلحة ومواجهات إثر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما محمد الزبيدي وهو قريب الأسير زكريا الزبيدي.

وجاء في بيان جيش الاحتلال والشاباك أن “جنودا من وحدة ’اليمام’ حاصروا المبنى الذي تواجد به الزبيدي وإرهابيين آخرين وأطلقوا النار على المبنى، وبعد أعمال بحث داخله جرى العثور على اثنين منهم وهما محمد الزبيدي ووسام حنون، كما جرى ضبط 3 أسلحة وأمشاط ذخيرة”.

ويتهم الاحتلال الزبيدي بالوقوف وراء عدد من عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال في عدة مناطق، فيما أعلن أنه اعتقل 17 “مطلوبا” وضبط أسلحة ووسائل قتالية خلال اقتحامه.

وفي خطوة غير مسبوقة فرض جنود الاحتلال طوقا وحصار على كافة مشافي جنين لمنع نقل المصابين الى تلك المشافي.

وأظهر توثيق مصور، تعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار خلال تواجده أمام منزل عائلته في حي البساتين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت طفلا شهيدا من حي البساتين في مدينة جنين، إلى المستشفى بعد إصابته برصاص الاحتلال.

وقالت سرايا القدس – كتيبة جنين في بيان “خاض مقاتلونا بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت لساعات طويلة كبد مقاتلونا فيها قوات الاحتلال خسائر كبيرة”.

وأضافت أن “مقاتلينا قاموا بعدة كمائن وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف الاحتلال وأوقعوهم في سيل من النار وكمائن من العبوات المتفجرة والناسفة، كما نفذ مقاتلونا عمليات تفجير عدد من العبوات في الآليات وقوات المشاة في حارة الدمج أدت إلى تحقيق إصابات محققة”.

#شاهد | لحظة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي النازي للطفل الثاني في جنين اليوم pic.twitter.com/PO9pYvIlwN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023