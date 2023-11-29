الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وإلأسرى الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بدء إجراءات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع حركة حماس، مشيرة إلى أن الدفعة تضم 5 أطفال و7 نساء.

وذكرت القناة أن الصليب الأحمر تسلم الأسرى الإسرائيليين بالفعل من حماس في قطاع غزة.

وفي المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين أسماء 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا، مشيرة إلى بدء الإفراج عنهم من سجن “عوفر” الإسرائيلي غرب رام الله.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الأسرى الفلسطينيين وصلوا من سجون عدة داخل إسرائيل إلى هذا السجن قبل إطلاق سراحهم.

وطوال الأيام الخمسة الأخيرة، سارت عملية التبادل بنفس السيناريو تقريبا: تسليم حماس للأسرى الإسرائيليين لديها إلى الصليب الأحمر الذي ينقلهم بدوره إلى مصر، ومن هناك ينقلون إلى إسرائيل، وبعد ذلك تطلق السلطات الإسرائيلية سراح الأسرى الفلسطينيين من نقاط متعددة، أبرزها سجن “عوفر”. وأطلقت في هذه الدفعات حتى الآن النساء والأطفال فقط من الجانبين.

وأعلنت حماس، مساء الأربعاء، إطلاق سراح امرأتين روسيتين من بين الذين تحتجزهم في قطاع غزة “خارج إطار صفقة التبادل”، استجابة لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وذكرت الحركة، في بيان، أن “المحتجزتين اللتين تحملان الجنسية الروسية تم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل”.

وفي سياق متصل، أصدرت الحركة الأسـيـرة في سجون إسرائيل بيانا أشارت فيه إلى أن “السجانين في اسرائيل يصرحون لنا بأنهم لديهم تعليمات بقتلنا إذا قمنا بالاحتجاج على الإجراءات العقابية بحقنا”.

ودعت الحركة الأسيرة، في بيان، “الوسيطين القطري والمصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ودول العالم الحر إلى الضغط على الاحـــتلال لوقف هجمته الانتقـامية والجرائم الممنهجة التي يشنها الاحتلال علينا في داخل السجون”.

ونقل البيان عن الأسرى الفلسطينيين قولهم إن “الاحتلال الصهيوني قام بإخضاعنا لظروف اعتقال خطرة، وتحويل السجون إلى مقابر حديدية قاتلة، وشن عمليات اغتيال وإعدام ممنهج بحق الأسرى أدت إلى استشهاد عدد منهم”.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن مقتل 6 معتقلين من الضفة الغربية بما فيها القدس، واعتقال الجيش الإسرائيلي 3325 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، بينهم أكثر من 200 خلال أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أقرت الجمعة، بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.

وتصل الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى نهايتها الأربعاء، غير أن تقارير إعلامية نقلت عن الوساطة القطرية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود قطر ومصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدنه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.