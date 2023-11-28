تيسير خالد يناشد الدول العربية المُطبّعة غلق سفاراتها في تل أبيب

دعا القيادي الفلسطيني تيسير خالد، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل من اجل وقف الحرب الوحشية ، التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وفي الضفة الغربية ، والتي اودت بحياة أكثر 14 الف فلسطيني 70 بالمئة منهم من النساء والاطفال في قطاع غزة وأكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية ودعا الى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، في ظل ارتفاع جرائم الابادة في قطاع غزة وارتفاع وتيرة جرائم جيش الاحتلال وقطعان وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف، في حديث مع وسائل الاعلام أن اليوم الثلاثاء ، ان التاسع والعشرين من نوفمبر يعيد الى الذاكرة الفلسطينية مشاهد ومواقف مؤلمة وأخرى تفتح على مستقبل واعد للشعب الفلسطيني ، ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتقسيم فلسطين وكان ذلك القرار مجحفا ومؤلما وألحق بالشعب الفلسطيني ظلما تاريخيا ما زالت تداعياته ماثلة أمام أعين الجميع ، وفي مثل هذا اليوم من العام 1977 كذلك أعلنت الجمعية العامة هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، في خطوة خجولة تحاول رد الاعتبار للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال.

وناشد تيسير خالد بهذه المناسبة المجتمع الدولي أن يواصل حملات الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 لوقف آلة الحرب الاسرائيلية المزودة بترسانة حرب تدميرية اميركية الصنع، وأن يضغط لدفع حكومات الدول الأعضاء في الامم المتحدة ، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الى الاعتراف بها على حدود الرابع من حزيران 1967 ، والى مواصلة الضغط على الدول ، التي اعلنت دعمها الأعمى لدولة الاحتلال من أجل وقف جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة وجرائم الاستيطان وهدم البيوت وسياسة الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها اسرائيل في القدس الشرقية وفي مناطق الأغور الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل.

وجدد الدعوة للقيادة الفلسطينية لاحترام قرارات الاجماع الوطني وخاصة قرارات المجلس الوطني لعام 2018 وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي بوقف العمل بجميع الالتزامات المترتبة على اتفاقيات اوسلو والبناء عليها وتطوير اوضاع ومجالات عمل ومهمات اللجنة التنفيذية للمنظمة باعتبارها حكومة لعموم فلسطين تضم جميع الوان الطبف السياسي الفلسطيني دون استثناء عملا بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني وما يترتب على ذلك من التزامات .

كما جدد الدعوة للحكومات العربية ، التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال ، بما فيها دول ما يسمى بالاتفاقيات الابراهيمية المخزية لاحترام ارادو شعوبها والخروج من دائرة التبعية للإدارة الأميركية ، وغلق سفارات وممثليات دولة الاحتلال في عواصمها وسحب سفرائها وممثليها من تل أبيب والارتقاء بمواقفها في الحد الأدنى الى مستوى مواقف دول اجنبية صديقة مثل جنوب افريقيا وكوبا وفنزويلا وبوليفيا وتشيلي