قطر تجمع رؤساء سي آي إيه والموساد والمخابرات المصرية لتوسيع تبادل الأسرى والمُحتجزين، ومد الهدنة يومين إضافيين
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جرينتش+2 09:41
باراك: حماس ما زالت تحتفظ بقدراتها في شمال غزة وبعيدة عن الانهيار بجنوبها
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