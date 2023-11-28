المهزوم نتنياهو: سأبقى في منصبي، لأنني الوحيد القادر على منع إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية المهزوم، بنيامين نتنياهو، خلال محادثات مع نواب في حزب الليكود، إنه “الوحيد الذي سيمنع دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب.

ووفقا لهيئة البث الاسرائيلية الرسمية، فقد قال نتنياهو لنواب الكنيست إن “الأمريكيين لم يرغبوا بأن ندخل في عملية برية. كما لم يرغبوا بأن ندخل الى مستشفى الشفاء، ولكننا قمنا بهذا وأيضا بذاك.

واضاف: أنا أعرف بايدن منذ أكثر منذ 40 عاما ويمكنني التحدث مع الجمهور في الولايات المتحدة”.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال: «أنا من يعرف أن يتحدث للرأي العام الأمريكي».

وأكد نتنياهو، خلال لقاء مع أعضاء الكنيست من حزب الليكود امس الاثنين، تمسكه بمنصبه قائلًا: «بعد الحرب لست ذاهبًا لأي مكان، وسأحارب البقاء في منصبي».