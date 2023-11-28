قطر تجمع رؤساء سي آي إيه والموساد والمخابرات المصرية لتوسيع تبادل الأسرى والمُحتجزين، ومد الهدنة يومين إضافيين
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العربى الصالح هو العربى الأعزل
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