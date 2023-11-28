أجواء باردة نسبيا وغائمة تسيطر على المملكة اليوم الثلاثاء

عمان – تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة نسبيا وغائمة جزئيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية فإن الأجواء تبدأ تدريجيا تميل إلى الاستقرار بشكل عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول الى جنوبية شرقية، أما ليلا فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدًا الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الخميس، باردة نسبيا في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 4 وفي مرتفعات الشراة 12 – 4، وفي مناطق البادية 18 – 8، وفي مناطق السهول 15 – 9، وفي الأغوار الشمالية 22 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 16، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 14 درجة مئوية.

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