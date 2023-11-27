يديعوت أحرونوت العبرية: الجيش الإسرائيلي يقيل ضابطين بسبب هروب سريتهما في ذروة معركة برية شمالي قطاع غزة
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“يهدد أمن البلاد”.. طبيب سابق للبيت الأبيض يحذر من تدهور صحة بايدن
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