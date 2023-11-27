كلمات قادة الكيان وقادة فلسطينيين عن ما يحدث

ثالث يوم الهدنة والتي خرقها جيش الإحتلال في اليوم الأول بقتل مدنيين حاولوا زيارة بيوتهم في الشمال و تحليق طائراته فوق خان يونس. الهدنة مثل موافقة المغتصب المجرم على مضض على أخذ قسط من الراحة من حين لآخر.

إسرائيل استهدفت المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمخابز ومطاحن الدقيق ومرافق تخزين المياه والمرافق العامة الأخرى بشكل متعمد. استشهد أكثر من عشرين ألف فلسطيني منهم 70% أطفال ونساء في حملة الإبادة الجماعية الموجهة لتهجير سكان غزة إلى سيناء من أجل سرقة الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. لا تزال الحكومات الغربية شريكة في الإبادة الجماعية حتى لو بدأت في الحديث عن “مستوى غير مقبول من الوفيات بين المدنيين” (لغة مقززة لإبادة جماعية مستمرة). قتلت إسرائيل أكثر من 102 من موظفي الأمم المتحدة و70 صحفياً لمنع ظهور الحقيقة. وستستمر الحربان: حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تستخدم للتنفيس، ومنح الجنود الإسرائيليين الرضا النفسي بقتل المدنيين لأنهم يخسرون الحرب الأخرى ضد المقاومة.

هناك تبادل للأسرى وكان من الممكن أن يتم ذلك قبل أسابيع. لقد تطلب الأمر الكثير من الضغط من عائلات السجناء الإسرائيليين لاجبار الحكومة الفاشية، التي لم تهتم حقًا بحياة الفلسطينيين أو الإسرائيليين (حتى أنهم قصفوا بطائراتهم وأحرقوا إسرائيليين في 7 أكتوبر) على الاذعان لمطالبهم باستعادة ابنائهم المحتجزين .

ستستمر الحرب بين الولايات المتحدة/اسرائيل على شعبنا (وهي حرب مشتركة وليس فقط بسبب تدفق الأسلحة الأمريكية – فقد قُتل بالفعل خمسة جنود من قوات دلتا الأمريكية في غزة بالإضافة إلى مئات الجنود الإسرائيليين في غزة). وما زال أكثر من 10.000 أسير فلسطيني يتعرضون للتعذيب والتجويع في السجون الإسرائيلية، ويستمر التطهير العرقي والإبادة الجماعية. لكن لا يمكنك سحق شعب يناضل من أجل حريته.

فيتنام تعود لكن موازين القوى تتغير، وللأسف قياداتنا لا تدرك أو تتغاضى ولا تتأقلم أو تتغير. ولعل المطلوب هو اما قيادات جديدة،او في الوقت الراهن خلق ادارة مؤقتة وشاملة لكل القوى السياسية.

والآن دعونا نقارن بين كلمات قاده الكيان وقاده فلسطينيون عن ما يحدث..

كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو



وبعد اسابيع من المجازر نبره اخرى



كلمة اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس



كلمة ابو عبيدة



كلمة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر

https://alwatan-al-jadid.blogspot.com/2023/11/blog-post_26.html

كلمة مصطفى البرغوثي



كلمه محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس حركه فتح ورئيس منظمه التحرير الفلسطينيه

