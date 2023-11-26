هدأت في غزة واشتعلت بالضفة.. استشهاد 7 شبان برصاص العدو بجنين ومخيمها والبيرة وقرية يتما جنوب نابلس/ فيديو
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وزير الطاقة: نبحث الحلول الممكنة حال توقف توريد الغاز الإسرائيلي
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