مسلحون يستولون على ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أن مسلحين مجهولين استولوا على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل “سنترال بارك” في خليج عدن، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة على لسان المسؤول، أن القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة عن قرب وتراقب الوضع.

من جهتها كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنّ شركة إمبري للأمن البحري تؤكد اختطاف ناقلة النفط “سنترال بارك” المملوكة لإسرائيليين قبالة سواحل اليمن.

وبينت أّن شركة زودياك المملوكة لإسرائيليين تقول إن طاقم سفينتها المختطفة قبالة سواحل اليمن يتكون من 22 شخصا

يشار إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية كانت قد احتجزت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

ومن جانبها، أفادت شركة “إمبري” للأمن البحري، اليوم الأحد، أنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.

وبحسب إمبري، فإن “القوات البحرية الأمريكية تتابع الوضع” بعد الحادث المتعلق بسفينة “سنترال بارك” المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بإسرائيل.

وأشارت الى أن الحوثيين المرتبطين بإيران هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تحذر “سنترال بارك” من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة، فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن “اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتدون الزي العسكري”.