هدأت في غزة واشتعلت بالضفة.. استشهاد 7 شبان برصاص العدو بجنين ومخيمها والبيرة وقرية يتما جنوب نابلس/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:59
طقس لطيف بمعظم المناطق اليوم الاحد، وانخفاض ملموس غدا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني