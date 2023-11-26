طقس لطيف بمعظم المناطق اليوم الاحد، وانخفاض ملموس غدا

عمان – تكون الأجواء اليوم الأحد غائمة جزئيا وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب مناطق المملكة، مع هطول الأمطار بإذن الله في شمال المملكة تمتد إلى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الثلاثاء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 9 وفي مرتفعات الشراة 15 – 7، وفي مناطق البادية 20 – 10، وفي مناطق السهول 18 – 10، وفي الأغوار الشمالية 26 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 15، وفي البحر الميت 27 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 14 درجة مئوية.

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