حماس تقدم الدفعة الثالثة من المحتجزين المرشحين للافراج عنهم اليوم الاحد

تلقت السلطات الإسرائيلية قائمة الرهائن المقرر الإفراج عنهم اليوم الأحد، استمرارا لاتفاق الهدنة المبرم مع حركة حماس المصنفة إرهابية، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وكشف المكتب في منشور على منصة “إكس”، أن “مسؤولي الأمن يتحققون من القائمة”، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أسر الرهائن المعنيين بالدفعة الثالثة التي سيفرج عنها من قطاع غزة.

وفيما أشار إلى أنه “سيتم توفير معلومات إضافية موثوقة حسب الضرورة”، طلب مكتب نتانياهو “الامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية”، ومن وسائط الإعلام “توخي الحذر المناسب”.

وجاء الإعلان بعد ساعات، من وصول دفعة رهائن ثانية أفرجت عنهم حركة حماس إلى إسرائيل التي أطلقت بدورها سراح مجموعة ثانية من المعتقلين الفلسطينيين، السبت، في اليوم الثاني من الهدنة.

وأطلقت حماس سراح 13 رهينة إسرائيلية في إطار اتفاق الهدنة. وجاء الإفراج عن الرهائن بعد تأخير ساعات قالت حماس إن سببه عدم التزام إسرائيل بنود الاتفاق.

كذلك، خرج من السجون الإسرائيلية 39 معتقلا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب اتفاق الهدنة.

وشهد اليوم الأول للهدنة، الجمعة، إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، إضافة إلى عشرة تايلانديين وفيليبيني.

وأطلقت إسرائيل بالمقابل عن 39 سجينا فلسطينيا من النساء والأطفال.