وثائق رسمية لوزارة صحة العدو تثبت وقوع 9038 صهيونياً بين قتيل وجريح بغزة والضفة وشمال الكيان منذ "طوفان الأقصى"
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جرينتش+2 12:45
مشعل: أقول للسياسيين الغربيين الذين يناقشون غزة “ما بعد حماس” وفروا وقتكم وأحلامكم وناقشوا وضع المنطقة “ما بعد إسرائيل”
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