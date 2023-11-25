التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة غدا

عمان – تبدأ مؤسسة المواصفات والمقاييس يوم غد الأحد، التحقق من عدادات سيارات الأجرة “التاكسي” العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى، وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن مركز التحقق المترولوجي التابع لها في ماركا، سيستقبل سيّارات التاكسي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، في محطّة واسعة ومتطوّرة لفحص عدادات التاكسي تحتوي على ست مسارب، بحيث يتمّ التحقق من ست مركبات في آن واحد.

وأوضحت المؤسسةُ أن عملية التّحقق من العداد لا تتعدّى خمس دقائق لكلّ مركبة وبحصيلة يومية تقارب الخمس مئة مركبة.

وسيتمّ تمييز العدادات التي تم تعديلها حسب الأجرة الجديدة لغايات الرقابة، وتزويد دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمّان بالإحصائية اليومية للمركبات التي تم تعديلها، ومنح مهلة لمدة أسبوعين لجميع سيارات التاكسي العاملة ضمن اختصاص الأمانة لتصويب أوضاعها حسب الأجرة الجديدة.

ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد 37 قرشاً، والتعرفة الكيلومترية 26 قرشا لكل كم، وستصبح تعرفة الانتظار 26 فلساً لكل 35 ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق “فتحة العداد” ليلاً 38 قرشاً ويحتسب 32 قرشاً لكل كم، و 32 فلساً عن كل 35 ثانية كتعرفة انتظار ليلية.

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