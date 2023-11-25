جركة حماس تعلن استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة استجابة للجهود المصرية القطرية، وتنشر أسماء المحررات والمحررين
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جرينتش+2 11:06
التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة غدا
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