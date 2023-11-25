الشعب الفلسطيني أثبت للعالم سمو أخلاقه وإصراره على نيل حقوقه

بعد مرور 50 يوما على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة واستشهاد 14500 وجرح 35000 فلسطيني، وتدمير وإصابة 60% من الأبراج السكنية والبيوت، ومحاولات إسرائيل دفع الفلسطينيين جنوبا وإرغامهم على الهجرة، إلا انهم ما زالوا صامدين متمسكين بأرضهم، ويقدمون الدليل تلو الآخر للعالم على أنهم شعب عالي الأخلاق، صلب الإرادة، لا يقهر، ومصمم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

التضحيات التي يقدمها أهلنا في غزة، وصمودهم وصبرهم الذي أدهشوا به الصهاينة ودول وشعوب العالم تثبت عددا من الحقائق التي يتميز بها الشعب الفلسطيني من ضمنها. أولا: أن شعب الجبارين الذي يتصدى لهذه الاعتداءات البربرية الصهيونية ذو إرادة فولاذية عصية على الكسر والاستسلام، وأنه متمسك بأرضه ويرفض النزوح خارجها، وملتف حول المقاومة. فقد شاهد مئات ملايين الناس حول العالم آباء وأمهات الشهداء وهم يخبرون الصحفيين بشجاعة وجلد منقطع النظير عن تقبلهم لألم فقدانهم لأحبتهم فداء لفلسطين، وإصرارهم على دعم المقاومة والصمود وإعادة إعمار غزة.

ثانيا: أتبت أهلنا في عزة تعاونهم وتكاتفهم في هذه الظروف العصيبة باستضافتهم للعائلات التي دمر الصهاينة بيوتها أو أرغموها على النزوح إلى جنوب غزة؛ وقيام العديد منهم بطهي ما يملكونه من الطعام في الشوارع وعلى نار الحطب وتقديمة للمحتاجين.

ثالثا: أثبت الفلسطينيون سمو وعظمة أخلاقهم وتمسكهم بقيم إنسانية رفيعة تليق بهم كشعب عريق محب للسلام والحرية والاخاء الإنساني؛ فعلى الرغم من هذا التدمير الهائل الذي الحقته هذه الحرب الصهيونية بغزة، وفقدان أهلنا هناك لكل شيء، وتفاقم حاجاتهم المعيشية الملحة لم تسجل حادثة نهب أو سطو أو سرقة أو اعتصاب واحدة، بينما عندما يحدث شغب عنصري محدود في حي من أحياء مدينة أمريكية كمدينة نيويورك، أو مدينة أوروبية كباريس على سبيل المثال لا الحصر، يهجم الناس بأعداد كبيرة على المحلات التجارية وينهبون كل ما يتمكنون من نهبه، ويكسرون ويتلفون المحلات التجارية والممتلكات العامة، ويعيثون في المنطقة فسادا.

رابعا: قدم الشعب الفلسطيني في تصديه لهذه الحرب التي تشنها دولة الاحتلال عليه بدعم أمريكي أوروبي دليلا واضحا لدول وشعوب العالم مفاده أن وجوده في وطنه فلسطين الذي يمتد لآلاف السنين هو أزلي سرمدي، ولا توجد قوة على وجه هذه الكرة الأرضية تستطيع قهره واسكاته وإرغامه على التخلي عن أرضه، وعن حقه المشروع في مقاومة ودحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

خامسا: أفشل فلسطينيو الداخل والخارج بذكائهم وثقافتهم وتمكنهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعاونهم مع المثقفين، ووسائل الاعلام، ومؤسسات المجتمع المدني في العديد من الدول محاولات دولة الاحتلال لتبرير حربها على غزة بقلب الحقائق وخداع العالم، ولعبوا دورا محوريا في كسب الرأي العام العالمي الذي عبرت عنه المظاهرات الضخمة الرافضة لجرائم إسرائيل، والمؤيدة للقضية الفلسطينية التي نزلت إلى شوارع العديد من عواصم ومدن العالم.

سادسا: حرب غزة اثبتت للشعوب العربية عجز وتخاذل معظم الأنظمة العربية، وفشلها في دعم الفلسطينيين ووقف حرب دولة الاحتلال على غزة، وأكدت للفلسطينيين أن تحقيق أهدافهم يتطلب توحيد صفوفهم، وتعزيز علاقاتهم وتعاونهم مع الشعوب العربية وشعوب العالم المؤيدة للحق والعدل والسلام.

تحية إكبار وإجلال للأبطال المقاتلين والصامدين في غزة والضفة الغربية، وللشهداء الذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن فلسطين والوطن العربي، ولأبطال محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق، وللشعوب العربية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم!

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