حزب الوفاق العراقي يعتبر الهدنة نصراً، ويشيد بجهود مصر وقطر

اصدر حزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الجمعة، البيان التالي حول سريان الهدنة الانسانية في غزة..

*بعد اسابيع من الهجمات الوحشية التي تعرض لها ابناء شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة، وما رافقها من اعتداءات واغتيالات واعتقالات في مناطق اخرى من فلسطين العزيزة، ابتدأ صباح هذا اليوم سريان الهدنة المؤقتة التي نأمل ان يلتزم الاحتلال الاسرائيلي ببنودها، وهو الذي عودنا في كل مرة أن ينكث العهد والوعد.

لقد تُرك ابناء شعبنا الفلسطيني الحبيب لوحده في مواجهة الة القتل الاسرائيلي الذي عاث الفساد والخراب في غزة مدعومة من بعض الدول الكبرى، وتجاوز كل الشرائع السماوية والاعراف والشرائع والمواثيق الدولية مستهدفًا كل شيء حتى حوّل المستشفيات الى ثكنات عسكرية وهو ما لم يشهد له التاريخ مثيلًا، والمصيبة الكبرى ان هذا كله جرى ويجري امام انظار المجتمع الدولي الذي التزم الصمت جراء حرب الابادة هذه.

ان حزب الوفاق الوطني العراقي في الوقت الذي يرى ان تلك الهدنة وما تضمنته من بنود فانها تعد نصرًا للشعب الفلسطيني المظلوم بعد كل الذي لحق به وبأرضه، فإنه يُقدّرُ عاليًا ويثمن دور جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة وجهودهما المخلصة التي بُذلت للوصول الى اتفاق بشأنها، وجهود المملكة الاردنية الهاشمية في دعم صمود اخوتنا في فلسطين المحتلة.

كما يأمل الحزب ان تكون هذه الهدنة خطوةً أولى تمهد لوقف شامل وتام لاطلاق النار وانهاء هذه الحرب وبما يحفظ حقوق ابناء شعبنا الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره واقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.