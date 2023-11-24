الافراج عن 39 من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين المحررين كدفعة أولى، و13 محتجزاً صهيونياً و10 تايلانديين وفلبيني
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جرينتش+2 07:41
الحوثيون اليمنيون يفتحون جبهة جديدة في الحرب ضد إسرائيل
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