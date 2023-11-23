غزة تدفع هند صبري للاستقالة من منصب سفيرة للنوايا الحسنة

إسرائيل تعلن تأجيل تنفيذ اتفاق الهدنة إلى يوم الجمعة بذريعة عدم تلقيها بعد أسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم "حماس"
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جرينتش+2 12:41
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