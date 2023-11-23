قطر: الهدنة في غزة ستبدأ صباح الجمعة وسيتم الإفراج عن 50 من الأسرى المدنيين خلال 4 أيام.. و "القسام" يوضح التفاصيل
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جرينتش+2 11:17
الاحتلال يقبل الهدنة اليوم بعدما كان رفضها بالأمس.. لمادا؟
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