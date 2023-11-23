“الأيباك” يعرض على مرشح 20 مليون دولار لمنافسة رشيدة طليب

عُرِض على ممثل سابق وسياسي حالي من ميشيغان مبلغ 20 مليون دولار لتنظيم حملة منافسة في الانتخابات التمهيدية ضد عضوة الكونغرس الديمقراطية رشيدة طُليب؛ مما يُسلِّط الضوء على رد الفعل العنيف الذي تواجهه النائبة الفلسطينية الأمريكية بسبب موقفها من إسرائيل، وفق ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني.

حيث كتب هيل هاربر، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، على منصة “إكس”: “عرض أحد أكبر المانحين التابعين لإيباك (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية) مبلغ 20 مليون دولار إذا انسحبت من سباق مجلس الشيوخ الأمريكي وترشحت ضد رشيدة طُليب. لكنني رفضت؛ فأنا لن أقبل أن يرهبني أحد أو يشتريني”.

أضاف: “لن أترشح ضد الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس لمجرد أنَّ بعض أصحاب المصالح الخاصة لا يحبونها”.

وكشف هاربر أنه تلقى العرض لخوض المنافسات التمهيدية ضد طُليب بعدما ذكرت صحيفة Politico أنَّ رجل الأعمال من ميشيغان ليندن نيلسون عرض عليه 10 ملايين دولار في صورة مساهمات مباشرة في حملته المحتملة و10 ملايين دولار أخرى نفقات مستقلة إذا خاض الانتخابات ضدها.

“كسر قبضة اللوبي الإسرائيلي”

وقال هاربر، الذي انسحب من دوره الرئيسي في المسلسل التلفزيوني The Good Doctor، للترشح لمقعد مفتوح في مجلس الشيوخ في ميشيغان، إنَّ العرض بلور قراره بدخول السياسة.

أضاف: “لقد حظيت بمسيرة مهنية ناجحة في التمثيل، ولم تكن لدي نية العمل في السياسة أثناء نشأتي”.

وتابع: “أنا أترشح لأنني أريد كسر القبضة الخانقة التي تفرضها المصالح الخاصة الغنية على سياستنا، سواء كان ذلك اللوبي الإسرائيلي أو جمعية السلاح الوطنية أو شركات الأدوية الكبرى”.

ويجمع تاريخ طويل من العلاقات رجل الأعمال ليندن نيلسون ومجموعة الضغط القوية المؤيدة لإسرائيل، لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك). وقد ساهم نيلسون في الحملات الفاشلة السابقة للإطاحة بطُليب من الكونغرس.