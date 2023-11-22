جيش العدو يعلن مقتل قائد وحدة في لواء “جولاني” في غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط من لواء “جولاني”، و إصابة جندي في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، مساء امس الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان له: إن “النقيب ليرون شانير (25 عاما) من مستوطنة (عوفرا) قرب رام الله، قائد وحدة في لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة، كما أصيب جندي في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جفعاتي” بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة.

وبذلك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 391 منذ 7 تشرين اول/ أكتوبر الماضي.

ولليوم الـ47 على التوالي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية ومرتزقة عدوانا مدمرا على غزة، وتستهدف طائراتها البنايات والمنازل السكنية والمستشفيات والمدارس، وتدمرها فوق رؤوس من فيها، وتمنع عن قطاع غزة الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى استشهاد 14 ألفا و128 فلسطينيا، بينهم 5840 طفلا، و3920 امرأة، و 33 ألف جريح في حين ارتفع عدد المفقودين إلى 6800 مفقود.