الأمانة العامة للأحزاب العربية تنعى شهيدي قناة الميادين

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية شهداء قناة الميادين، المراسلة الشهيدة فرح عمر والمصور الشهيد ربيع المعماري اللذين ارتقيا جراء غارة صهيونية استهدفتهما في بلدة طير حرفا في جنوب لبنان، ومعهما الشهيد المواطن حسين عقيل، في جريمة نكراء ارتكبها العدو الصهيوني الذي ترعبه الحقيقة والكلمة الحرة، كما أرعبته المشافي والمساجد والمدارس والكنائس.

وجاء في بيان اصدرته الامانة العامة وحمل توقيع الأمين العام، قاسم صالح: لقد تعمد الكيان الصهيوني، منذ اليوم الأول لحرب الإبادة التي يخوضها ضد قطاع غزة، تشويه الحقائق وابتداع التزييف والتضليل لتبرير جرائمه وانتهاكاته التي يندى لها جبين الإنسانية.

واتخذ الاحتلال قراره لإغلاق شبكة الميادين، واليوم يستهدف جنود الميادين البواسل جنود الكلمة والحقيقة لكنه أخطأ إذ ظن أن هذه الجرائم ستسكت صوت الإنسان والمقاومة في الميادين.

وقد تقدمت الأمانة العامة بأسمى آيات التعزية والمواساة إلى عوائل الشهداء على طريق القدس وإلى ذويهم وأسرة شبكة الميادين ورئيس مجلس إدارتها الزميل غسان بن جدو وإلى عموم الشعب اللبناني المقاوم.

وطالبت الامانة العامة المؤسسات الدولية الحقوقية والصحافية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة النكراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين المجرمين في هذا الكيان المؤقت.

كما حيت، بهذه المناسبة الأليمة، الأداء البطولي لكل الطواقم الصحافية في جميع المؤسسات الإعلامية التي تمارس دورها المهني والصحافي وتفضح جرائم الاحتلال الصهيوني المجرم، وجددت الدعوة إلى ضرورة ملاحقة قادة العدو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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