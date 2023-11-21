القيادي في حركة حماس خليل الحية: سلمنا ردنا بشأن الهدنة أمس لقطر ومصر وننتظر رد الاحتلال، ولا داعي لسرد التفاصيل
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فيديو جديد من إلتحامات “القسام” مع قوات العدو في غزة
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