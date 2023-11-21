فيديو جديد من إلتحامات “القسام” مع قوات العدو في غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد جديدة من التحام مجاهديها مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك، شرق المنطقة الوسطى بغزة.

ويأتي ذلك ضمن استمرار عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها الكتائب في السابع من أكتوبر، وتظهر المقاطع تحقيق المجاهدين أهدافا عديدة في آليات العدو ومجنديه وتحصيناته.

مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/WNfhoShABV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 21, 2023