ديوان الخدمة ينشر رابطا إلكترونيا لتدقيق بيانات المتقدمين على الوظائف

قطر: مفاوضات الأسرى بين حماس إسرائيل بلغت مرحلة نهائية.. وحماس تعلن قرب التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل
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جرينتش+2 06:04
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