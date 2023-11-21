ديوان الخدمة ينشر رابطا إلكترونيا لتدقيق بيانات المتقدمين على الوظائف

عمان – نشر ديوان الخدمة المدنية، رابطا إلكترونيا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة للمؤسسة التعاونية الأردنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وديوان الخدمة المدنية، المعلن عنها في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب من خلال الرابط http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/login.php/، ابتداء من اليوم ولغاية 23 تشرين الثاني الجاري.

كما بإمكانهم الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونيًا من خلال شاشة البيانات، مشيرا إلى عدم إمكانية إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف أو استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.