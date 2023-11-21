اسماعيل هنية: حماس تقترب من التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل، وقد سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء
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أجواء باردة نسبياً بأغلب المناطق اليوم الثلاثاء ولطيفة غداً وبعده
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