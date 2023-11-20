جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، مقتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 67
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ولي عهد البحرين يدين “طوفان الأقصى” ويساوي بين الضحية والجلاد !!!
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