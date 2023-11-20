ولي عهد البحرين يدين “طوفان الأقصى” ويساوي بين الضحية والجلاد !!!

دان رئيس وزراء وولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عملية ” طوفان الأقصى ” بكلمة ألقاها في ” حوار المنامة 2023 ” الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وانطلقت فعالياته يوم الجمعة 17/11، 2023 بقوله ” إن هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كانت بربرية مروعة، لقد كانوا عشوائيين، قتلوا النساء والأطفال والشيوخ واستهدفوا منشآت مدنية ومواقع عسكرية، وفوق كل ذلك يبدو من المقبول الآن أن تختطف رهائن وتذهب بهم بعيدا وتتحدث عن الأمر وكأنه عمل من أعمال الحرب.”

هذا الموقف الذي يتعارض مع الحقائق والشهامة العربية والأخلاق الإنسانية يعبر عن مدى الانحطاط والاذعان الذي وصل إليه قادة التطبيع في البحرين لإرادة دولة الاحتلال، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية المشاركة لها في هذا العدوان الإجرامي البربري الذي لم يشهد العالم له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.

ليس غريبا ولا مستغربا أن يتبنى الأمير البحريني الأكاذيب الإسرائيلية، ويعبر عنها بطريقة فجة تدعم وتبرر الجرائم العشوائية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ تأسيسها، وفي خضم الحرب المدمرة التي تشنها على عزة، والتي نتج عنها حتى الآن استشهاد ما يزيد عن 13500، وأكثر من 30000 ألف جريح فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتدمير عشرات آلاف الشقق السكنية والبيوت، والبنية التحتية، ومعظم المستشفيات، والعديد من المدارس والمساجد والكنائس. فبأي حق يعتبر الأمير هجمات السابع من أكتوبر ” بربرية؟ ” ولماذا يتناسى هو وحكومته الجرائم المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ويساوي بين الضحية والجلاد؟

ولي العهد البحريني وقادة دول التطبيع وبقية المتخاذلين العرب الذين لم يفعلوا شيئا لمساعدة ونصرة أهلنا في غزة فقدوا مصداقيتهم منذ زمن بعيد، وأثبتوا تخاذلهم، وعجزهم عن التصدي لاعتداءات إسرائيل، وعن حماية أوطانهم وشعوبهم، وأصبحوا ” كغثاء السيل ” لا مصداقية لهم ولبياناتهم وتصريحاتهم وإداناتهم، ولا يهابهم ويحسب حسابهم أحد، وأصبحت أوطانهم مرتعا للهيمنة والتدخلات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية.

ولهذا فإن ما قاله ولي عهد البحرين لا يمثل إرادة شعب البحرين العربي الأبي الذي يرفض التطبيع، وعبر عن تأييده لعملية ” طوفان الأقصى ” ووقوفه إلى جانب إخوانه الفلسطينيين بنزوله إلى الشوارع في مظاهرات جماهيرية أعرب خلالها ليس فقط عن دعمة لعملية” طوفان الأقصى ” ونصرته لأهلنا في غزة، وإنما عن استعداده لحمل السلاح ومشاركة الفلسطينيين في مقاومتهم لدولة الاحتلال!

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