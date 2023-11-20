هكذا يُرضعون أطفالهم سموم كراهية العرب.. أطفال العدو يرددون أغنية تحرض على الإبادة الجماعية لأهالي غزة/ شاهدوا
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جرينتش+2 05:58
في اليوم الـ45 للعدوان على غزة.. استشهاد 12 فلسطينياً، اليوم الاثنين، بقصف صهيوني على المستشفى الإندونيسي/ فيديو
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