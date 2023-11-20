جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، مقتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 67
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جرينتش+2 12:32
حزب الله يعلن، اليوم الاثنين، استهداف ثكنة برانيت أحدى مراكز القيادة لجيش العدو جنوبي لبنان، بـ 4 صواريخ، على مرحلتين/ فيديو
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