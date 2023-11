تل أبيب تتعرض اليوم الاثنين لأكبر هجوم صاروخي منذ بدء الحرب/ فيديو

شهدت تل أبيب، مساء اليوم الاثنين، استهدافا صاروخيا من قطاع غزة هو الأكبر منذ اندلاع المواجهات بين حماس والجيش الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب، فيما دوت صافرات الإنذار في المدينة وضواحيها.

وأفاد التقارير الاسرائيلية بسقوط صاروخ في مدينة حولون جنوبي تل أبيب بعد استهداف مدينة تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية من قطاع غزة، تعتبر من بين الأكبر منذ اندلاع الحرب حيث دوت صفارات الإنذار في عشرات المدن والتجمعات السكانية من اشدود جنوبا وحتى مدن في شمالي تل ابيب

وقالت هذه التقارير إن هناك إصابات جراء القصف.

Interceptions by the Iron Dome seen in the Sky over Tel Aviv as one of the Largest-Scale Rocket Attacks since the War began is currently ongoing. pic.twitter.com/ywQvnqFE7l

