جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، مقتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 67
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الدفاع المدني ينقذ عدة أشخاص داهمتهم مياه الأمطار بمحافظة معان
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