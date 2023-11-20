الدفاع المدني ينقذ عدة أشخاص داهمتهم مياه الأمطار بمحافظة معان

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني معان قد تعاملت، الليلة الماضية، في منطقة الشوبك مع مداهمة مياه الأمطار لمنازل ومحاصرة ساكنيها.

وقال الناطق الإعلامي، إن الكوادر أخلت سائق مركبة بعد محاصرة مركبته بمياه الأمطار، وجرى تأمينهم جميعا إلى مواقع آمنة، مبينا أن جميعهم بحالة صحية حسنة.

وكانت مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن تشكل السيول والتجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام في حال ارتفاع منسوب المياه.

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