إجلاء 229 أردنياً من الموجودين بغزة اليوم الاثنين عبر معبر رفح

يعمل فريق السفارة الأردنية في القاهرة الموجود حاليا في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة على إجلاء 229 أردنيا من المقيمين والموجودين في غزة، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير سفيان القضاة، إنّ الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم مسجلون على قوائم الوزارة، وسمح لهم بالمغادرة اليوم من خلال معبر رفح.

وأضاف القضاة، أن الفريق الأردني يستقبلهم ويقدم لهم ما يلزم، كما يوفر المساعدة الطبية المطلوبة، إضافة إلى العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكّد أن الوزارة مستمرة من خلال مديرية العمليات، وسفارة الأردن في القاهرة، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن عدد الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 741 شخصاً لغاية اليوم.

وجدد القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

– 00962799562903

– 00962799562471

– 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]