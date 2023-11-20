أبو عبيدة: دمرنا، بالأيام الثلاثة الأخيرة، 60 آلية عسكرية للعدو، وقتلنا عدداً من جنوده وسمع مجاهدونا صراخهم واستغاثاتهم
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جرينتش+2 10:37
أبو عبيدة: دمرنا، بالأيام الثلاثة الأخيرة، 60 آلية عسكرية للعدو، وقتلنا عدداً من جنوده وسمع مجاهدونا صراخهم واستغاثاتهم
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