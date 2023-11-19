كتائب القسام تدمر 29 آلية صهيونية بمحاور التوغل في غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أنها دمرت 29 آلية صهيونية اليوم بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

وقالت كتائب القسام: إنها أوقعت قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي.

جاء ذلك في وقت واصلت المقاومة الفلسطينية -اليوم الأحد- التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني، في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة، وخوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر، تخللها استهداف وتدمير المزيد من الدبابات والآليات المتوغلة.

وأعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من استهداف منزل في منطقة جحر الديك تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي “TBG” مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح.

وقصفت كتائب القسام قاعدة “تسيلم” العسكرية، وتحشدات لآليات العدو في محور جنوب غزة برشقات صاروخية.

كما أعلنت سرايا القدس عن قصف بقذائف الهاون استهدف حشودا للعدو الصهيوني في بيارة مرتجى في حي الزيتون وإصابتها بشكل مباشر.

وفي عملية مشتركة تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″ في محور الزيتون.

وكشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن مشاهد قوية لبطولات مجاهديها في ميدان المعارك في محاور التوغل في قطاع غزة.

مشاهد جديدة لكــتائب القســام تستهدف آليات الاحتلال من نقطة صفر وتدميرها، وتصادر معدات للعدو.#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/HFySgC2Zqu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 19, 2023